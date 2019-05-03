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05. 03. 2019

В Конгрессе США заявили о новом масштабном расследовании против Трампа

Председатель комитета по судебным делам в палате представителей Конгресса США Джеррольд Надлер объявил о начале широкомасштабного расследования деловой и политической сферы деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 4 марта сообщило CNN.

Отмечается, что это начало медленного, но целенаправленного движения демократов в Конгрессе к возбуждению дела об импичменте Трампа.

В центре внимания Надлера расследование возможного препятствования правосудию, денежные выплаты двум женщинам в обмен на молчание о их связи с Трампом, возможный сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года и нарушение положения конституции США о вознаграждении.

Телеканал отмечает, что инициативу неслучайно проявил именно Надлер - в случае начала процедуры импичмента, она будет проходить через тот же судебный комитет и контролироваться Надлером.

В Белом доме новое расследование представителей Демократической партии в Конгрессе США против Трампа назвали "позорным".

СМИ ловят Трампа на лжи по 22 раза на день

Ранее сообщалось, что Конгресс намерен проверить налоги Трампа за 10 лет.

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Источник: korrespondent.net

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