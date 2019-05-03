Гройсман установил лимит на стоимость отопления

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания во вторник, 5 марта, поручил местным властям установить тариф на тепло для населения на уровне ниже 1 400 гривен/Гкал.
"4 позиции должны быть каждый день перед вами на столе как план ваших действий. Это энергомодернизация, энергоэффективность и приведение цены тепла при сегодняшней цене на газ менее 1 400 гривен/Гкал. Это реально", - сказал Гройсман.
Перед этим он подчеркнул, что при одной для всех теплоснабжающих предприятий цене на газ разброс цен на отопление по стране является значительным - разница достигает 30-40%. В частности, в Ивано-Франковске тариф на тепло составляет 1 312 гривен/Гкал, а в Луцке - 1 852 гривен/Гкал.
При этом 90% теплокоммунэнерго находятся в коммунальной собственности.
Кроме того, Гройсман поручил органам местного самоуправления подготовить детальные планы установки счетчиков тепловой энергии с целью достигнуть 100% учета.
Также премьер поручил обратить внимание на условия контрактов, которые заключаются между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.
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Источник: korrespondent.net
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