Гройсман установил лимит на стоимость отопления

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания во вторник, 5 марта, поручил местным властям установить тариф на тепло для населения на уровне ниже 1 400 гривен/Гкал.

"4 позиции должны быть каждый день перед вами на столе как план ваших действий. Это энергомодернизация, энергоэффективность и приведение цены тепла при сегодняшней цене на газ менее 1 400 гривен/Гкал. Это реально", - сказал Гройсман.

Перед этим он подчеркнул, что при одной для всех теплоснабжающих предприятий цене на газ разброс цен на отопление по стране является значительным - разница достигает 30-40%. В частности, в Ивано-Франковске тариф на тепло составляет 1 312 гривен/Гкал, а в Луцке - 1 852 гривен/Гкал.

При этом 90% теплокоммунэнерго находятся в коммунальной собственности.

Кроме того, Гройсман поручил органам местного самоуправления подготовить детальные планы установки счетчиков тепловой энергии с целью достигнуть 100% учета.

Также премьер поручил обратить внимание на условия контрактов, которые заключаются между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.

Он также отметил, что правительство на подготовку к отопительному сезону выделило 12,5 млрд грн. "Сколько потратили на водопроводы, новые котельные? С 12,5 млрд только 3 млрд - на воду, тепло, транспортировки, новые сети. В стране 20 тыс. км сетей. В прошлом году отремонтировали всего 240 км. Аварийных сетей в стране 7000", - подчеркнул Гройсман.

Ранее Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление, которые вступили в силу после повышения цен на газ. Жители столицы вынуждены платить 1654 гривны за 1 Гкал.

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Источник: korrespondent.net