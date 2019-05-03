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05. 03. 2019

В банке Чернигова нашли застреленного охранника

В Чернигове в помещении банка обнаружили убитым 19-летнего работника полиции охраны. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области во вторник, 5 марта.

Согласно информации, сегодня утром в помещении одного из банковских отделений Чернигова обнаружили тело 19-летнего работника полиции охраны с огнестрельным ранением. Согласно предварительным данным полиции, рассматривается версия самоубийства, поскольку на записях камер видно, что в помещение, кроме охранника, никто не заходил.

"На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства", - уточнили в полиции.

Как сообщалось, в центре Одессы повесился военнослужащий. СМИ писали, что военнослужащий повесился на балконе в собственной квартире в центре Одессы.

Напомним, в Кривом Роге мужчина порезал себе вены в мэрии. Мужчина пытался покончить с собой в здании мэрии Кривого Рога. В частности, он пытался порезать себе вены.

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Источник: korrespondent.net

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