В ГПСУ объяснили, почему пограничники пропустили авто с героином в Румынию

У украинских пограничников в отличие от румынских коллег нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, это затрудняет обнаружение контрабанды наркотиков. Об этом во вторник, 5 марта, сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире 112 Украина.

Так, Слободян назвал основную причину, почему автомобиль с 84,3 кг героина не задержали.

"У нас много задерживается наркотиков. А то что не задержали на этот раз, то причина основная в том, что автомобиль этот не проходил у нас по анализу рисков. То есть не было оснований сомневаться, что в автомобиле есть какие-то скрытые вещи, тем более в контруктивних особенностях", - сказал Слободян.

Также пресс-секретарь ГПСУ отметил, что в украинских пограничников нет сканеров, которые позволяют увидеть внутренности автомобиля.

"У наших коллег из Румынии такие сканеры есть... В общем мировая практика показывает, что задерживается на границе не больше 20-30 процентов от тех наркотиков, которые движутся с одной страну в другую", - добавил Слободян.

Также он добавил, что в работе украинских пограничников мог произойти сбой.

"Сейчас говорить, что есть какая-то служебная измена, оснований нет", - добавил пресс-секретарь ГПСУ.

Напомним, 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

Также сообщалось, что венгерские пограничники выявили у гражданина Украины более килограмма марихуаны.

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Источник: korrespondent.net