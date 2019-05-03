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05. 03. 2019

В Николаеве рухнувшее дерево раздавило авто

На улице Большой Морской в Николаеве во вторник, 5 марта, огромный тополь рухнул на проезжую часть и раздавил проезжавший мимо микроавтобус Газель. Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Водитель рассказал журналистам, что на пересечении с улицей Фалеевской он услышал громкий треск, и в этот момент на крашу его авто рухнуло дерево. Водитель экстренно затормозил и выскочил из микроавтобуса. Быстрая реакция и везение спасли мужчину от травм.

Рухнувший тополь, как видно на фото, раздавил микроавтобус. Кроме того, дерево при падении оборвало высоковольтные провода.

Из-за аварии перекрывалось движение троллейбусов и автотранспорта на улице Большой Морской.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве рухнувшее дерево раздавило авто

Напомним, из-за непогоды прошлой неделе во Львовской области намассово падали деревья.

А на Закарпатье 17-летнего юношу убила срубленная ветка дерева.

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Источник: korrespondent.net

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