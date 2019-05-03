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05. 03. 2019

Франция отправила в поход единственный авианосец

Французский атомный авианосец Шарль де Голль направился в Средиземное море для участия в операциях против террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Europe 1 во вторник, 5 марта.

На борту авианосца находятся две тысячи военых, а также группировка из 32 самолетов, преимущественно многоцелевые истребители Rafal.

В авианосную группировку также входит атомная подлодка, два фрегата, штабной корабль и судно снабжения.

Отмечается, что когда авианосец завершит миссию в Средиземноморье, он отправится в Индийский океан, а затем в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется, что в июле корабль вернется во Францию.

Шарль де Голль примет участие в нескольких военных учениях, в частности, в совместных маневрах Франции с Египтом, Индией и Японией.

Напомним, в 2016 году Шарль де Голль уже участвовал в операциях против "ИГИЛ" в Ираке и Сирии. В ноябре 2018 года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. С осени французские военные проводили проверку всех систем.

Авианосец Шарль де Голль, введенный в эксплуатацию в 2001 году, является флагманом французского военно-морского флота и единственным действующим авианосцем ВМС Франции.

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Источник: korrespondent.net

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