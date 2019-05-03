Лента RSS
Подписаться на ленту
05 марта 2019, вторник, 16:59
+5°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
05. 03. 2019

Климкин заявил об угрозе европейскому пути Украины

Украина должна найти решение относительно вопроса ответственности за незаконное обогащение как можно быстрее, поскольку это может помешать европейскому пути Украины. Об этом во вторник, 5 марта, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение должно быть найдено как можно скорее. Потому что проблема на самом деле не для безвиза – проблема для нашего европейского пути", - сказал министр.

В то же время Климкин отметил, что в ЕС не намерены вводить санкции в отношении украинцев.

"Реакция должна быть быстрой, это вполне понятно. Конечно, мы должны решить, как это будет отражено в законодательстве, а также то, чтобы имеющиеся дела не были прекращены и получили продолжение", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

В Transparency заявили, что Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз. В организации считают, что решение Конституционного суда по отмене закона о незаконном обогащении нарушает международные обязательства Украины. А G7 и Всемирный банк призвали Киев вернуть статью о незаконном обогащении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.