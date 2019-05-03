Климкин заявил об угрозе европейскому пути Украины

Украина должна найти решение относительно вопроса ответственности за незаконное обогащение как можно быстрее, поскольку это может помешать европейскому пути Украины. Об этом во вторник, 5 марта, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение должно быть найдено как можно скорее. Потому что проблема на самом деле не для безвиза – проблема для нашего европейского пути", - сказал министр.

В то же время Климкин отметил, что в ЕС не намерены вводить санкции в отношении украинцев.

"Реакция должна быть быстрой, это вполне понятно. Конечно, мы должны решить, как это будет отражено в законодательстве, а также то, чтобы имеющиеся дела не были прекращены и получили продолжение", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

В Transparency заявили, что Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз. В организации считают, что решение Конституционного суда по отмене закона о незаконном обогащении нарушает международные обязательства Украины. А G7 и Всемирный банк призвали Киев вернуть статью о незаконном обогащении.

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Источник: korrespondent.net