К главному вору в законе Украины пришли с обысками

В Сумах в дом и квартиры, которые по мнению правоохранителей, связанны с Сергеем Лысенко, известным как вор в законе Лера Сумской, прибыла полиция. Как сообщает Sumy.Today, самого Лысенко в городе пока нет.

У дома на Барановке, который связывают с Сергеем Лысенко, сейчас находятся около десятка правоохранителей.

По словам адвоката Петра Маланчука, основанием для проведения обысков является решение Киевского райсуда Харькова. Он отмечает, что оно выдано с нарушением требований законодательства и не может служить основанием для проникновения в помещение.

В соответствии с постановлением суда об обыске, он проводится в рамках уголовного производства, которое расследует следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако, судя по тому, что правоохранители во время общения с адвокатом не смогли ответить, где в Харькове находится главное управление Нацполиции, приехали они из другого города. Кроме того, автомобиль, на котором они прибыли, имеет киевскую регистрацию.

На месте полиция комментариев не дает, только сообщает, что идут следственные действия. Журналистов за ворота на территорию помещение не пускают. В отделе коммуникаций ГУ ЧП в Харьковской области изданию также сказали, что пока никаких комментариев давать не будут.

Фото: sumy.today

Напомним, в феврале прошлого года Лера Сумской был задержан в Хмельницкой области вместе с местным криминальным авторитетом, когда направлялся в исправительное учреждение, чтобы вершить "праведный суд".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net