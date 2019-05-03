Совет Европы обеспокоен ростом нетерпимости в России к украинцам

Уровень нетерпимости в России к украинцам значительно вырос с 2014 года после аннексии Крыма и войны на Донбассе. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН), основанной Советом Европы.

В документе говорится, что в основном это имеет политическую направленность, когда "украинцев изображают врагами России".

В докладе также говорится, что российские государственные чиновники и политики допускают значительное количество расистских высказываний, особенно во время избирательных кампаний. Основные их мишени - мигранты с Кавказа и Центральной Азии, мусульмане и украинцы.

"В дискурсе общественных деятелей, политиков и религиозных лидеров регулярно фигурируют гомофобные, трансфобные и ненавистнические высказывания. Нетерпимая публичная риторика все так же остается безнаказанной", - отмечает комиссия.

В то же время ЕКРН сообщает, что, несмотря на антиукраинскую риторику последних лет, нападения на украинцев – редкость, "потому, возможно, что их труднее идентифицировать".

Авторы доклада отметили, что в документе отражена ситуация на 22 июня 2018 года.

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Ранее сообщалось, что россияне считают врагами Украину, США и ЕС. 66% жителей России считают, что у страны есть враги. Главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники Исламского государства (5%).

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Источник: korrespondent.net