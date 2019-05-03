Во французском городе за ночь сожгли 65 авто

Участники беспорядков во французских городах Гренобль, Эшироль и Сен-Мартен-ле-Вину сожгли в ночь на вторник, 5 марта, около 65 автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Dauphine Libere.

По данным СМИ, причиной беспорядков стало ДТП, в результате которого погибли два жителя района Мистраль. Так, вечером 2 марта двое юношей пытались уйти от преследовавшего их автомобиля полиции на украденном скутере. По данным прокуратуры, они ехали на большой скорости и не соблюдали правила дорожного движения. На выезде на трассу скутер попытался обогнать автобус и столкнулся с ограждением.

Отмечается, что в столкновениях, которые продолжаются в городе вторые сутки, пострадал 16-летний подросток, ранения также получили полицейские. Один человек был задержан.

🇫🇷 Cette nuit à Grenoble : 65 véhicules brûlés, une interpellation https://t.co/GrpL8dsI3h pic.twitter.com/SzqZ6CNNg2 — Les amis de la Revue de presse Police & Réalités (@PoliceRealites) 5 марта 2019 г.

Ранее на границе Колумбии и Венесуэлы сгорели три грузовика с гумпомощью.

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Источник: korrespondent.net