В Пакистане арестовали подозреваемых в атаке на индийских военных

В Пакистане задержали подозреваемых в атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации между Индией и Пакистаном. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на МВД Пакистана.

Всего было задержано 44 человек. В их числе - брат лидера группировки Джаиш-е-Мухаммад, которую в Индии обвиняют в атаке на военных. Агентство не уточняет, все ли задержанные связаны с нападением на военных.

МВД Пакистана отмечает, что брат лидера группировки числился среди подозреваемых в причастности к атаке, список которых Индия передала Пакистану на выходных.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

27 февраля Пакистан заявил, что сбил два индийских истребителя и захватил одного пилота. В Индии подтвердили потерю одного самолета и заявили, что сбили пакистанский самолет.

Также на пограничной территории неоднократно совершались обстрелы.

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Источник: korrespondent.net