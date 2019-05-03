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05. 03. 2019

На картах Google обнаружили "подводную лодку Гитлера"

Блогер с ником MrMBB333 с помощью сервиса Google Earth обнаружил во льдах Антарктиды, как он считает, "подводную лодку Гитлера". О своей находке интернет-исследователь рассказал на YouTube.

Так, блогер проанализировал внешние характеристики субмарин Третьего рейха, фотографии которых есть в интернете, и нашел сходство между ними и формой льда в месте "исследования".

"Если посмотреть на верхнюю часть, то можно обратить внимание на нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем", - считает пользователь.

Он отмечает, что не может утверждать, действительно ли на карте нацистская подводная лодка, но добавляет, что "очень похоже".

MrMBB333 специализируется на роликах об изменениях природы и конспирологии. Видео на его канале в общей сложности собрали более 100 миллионов просмотров.

Конспирологи верят в то, что в Антарктиде находится тайная база нацистов, на которую тем якобы удалось бежать после разгрома во Второй мировой войне. Она якобы находится в регионе Новая Швабия, на который Третий рейх в период с 1939 по 1945 год предъявлял территориальные претензии.

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Источник: korrespondent.net

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