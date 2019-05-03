В Николаеве директора БТИ задержали на взятке

В Николаеве правоохранители разоблачили на взятке директора межгородского Бюро технической инвентаризации одного из районов области. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что чиновник, по предварительному сговору с другими чиновниками горсовета, требовал у местного предпринимателя более 100 тысяч грн за то, чтобы не создавать искусственные препятствия для установления в районном центре рекламных конструкций.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Сумах начальник райотдела полиции попался на мелкой взятке.

Ранее сообщалось, что на взятке в 650 тысяч гривен задержали арбитражного управляющего по ликвидации госпредприятия в городе Александрия.

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Источник: korrespondent.net