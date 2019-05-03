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05. 03. 2019

НАБУ назвало возможный источник СМИ по оборонке

В распоряжении Национального антикоррупционного бюро не было материалов, приведенных в последних выпусках программы Наші гроші о коррупции в оборонной сфере. Опубликованные данные могли содержаться в расследовании военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба бюро во вторник, 5 марта.

Ранее сегодня глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ведомство выясняет, могло ли НАБУ скрывать документы, необходимые следствию, о коррупции в Укроборонпроме. 

"Я хочу послушать состояние следствия по каждому из этих производств, ибо у меня, как у руководителя САП, вопрос о наличии в материалах дела ряда документов, которыми, по информации источников, НАБУ владело еще два года назад и почему-то скрыло от прокуроров документы. Сейчас мы это выясняем", - сказал Холодницкий в эфире 112 Украина.

По его словам, есть основания считать, что кто-то умышленно не хотел рассматривать уголовные дела по хищениям в оборонных предприятиях. 

В ответ на заявление Холодницкого в НАБУ предположили, что обнародованные журналистами факты могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, которую возглаяляет Анатолий Матиос.

"Чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, отмечаем: приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала", - говорится в сообщении.

Напомним, журналисты программы Наші гроші заявили, что получили материалы с перепиской и документы по схемам в оборонке от неизвестного на электронную почту. После этого они месяцами собирали данные, проверяя полученную информацию.

По словам журналистов, правоохранители не обращались к ним по поводу материалов расследования.
 
Как сообщалось, накануне НАБУ задержало бывшего директора Укрспецэкспорта и еще четверых чиновников по подозрению в растрате 55 миллионов гривен.
 
Главные фигуранты дела - Олег и Игорь Гладковские вместе с соратниками - на свободе.

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Источник: korrespondent.net

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