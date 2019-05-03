В Укроборонпроме заявили о достижении "ракетного паритета с противником"

Директор Дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов Укроборонпрома Андрей Артюшенко заявил, что Украина достигла "паритета с противником" по ракетам ближнего боя. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Укринформе.

По его словам, с 2014 года государственный концерн стремился не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны "противника".

"Сегодня задача, на мой взгляд, успешно решена", – сказал Артюшенко.

Он также отметил, что "противник" Украины не может претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения.

"Наша продукция – это знаменитые комплексы (противотанковые ракетные комплексы – ред.) Корсар, Скиф", Стугна. Это, я считаю, достижения мирового значения", – сообщил Артюшенко.

Также в Укроборонпроме анонсировали создание украинского комплекса крылатых ракет и артиллерийского управляемого боеприпаса с головкой лазерного наведения.

"Сегодня оборонпром обеспечил то, что мы стали конкурентоспособны, а самое главное – мы эффективно обеспечиваем вооруженные силы тем оружием, которое позволяет нам где-то отчасти даже доминировать в вопросах эффективного поражения противника", – подчеркнул Артюшенко.

Как сообщалось, создатели рассказали о новых украинских ракетах. С середины года в армию начнут поставлять ракетный комплекс Ольха, а позже к нему поступят сотни ракет.

Напомним, Украина испытала собственную крылатую ракету. Во время первых испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем крылатой ракеты наземного базирования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net