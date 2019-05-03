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05. 03. 2019

В США раскритиковали отмену статьи о незаконном обогащении

Решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении является серьезным шагом назад в антикоррупционной реформе в Украине. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович во вторник, 5 марта, во время информационного марафона Диалоги во времени, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, такое решение ослабляет антикоррупционную архитектуру в Украине.

"Решение Конституционного суда нам кажется очень серьезным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабляет архитектуру антикоррупционную в Украину включая тем Высшим антикоррупционным судом, который должен быть создан в Украине", - сообщила Йованович.

Посол добавила, что украинцы все еще ожидают результатов в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права.

"Я думаю, что после решения, принятого на прошлой неделе, будет принята, а не просто предложена, новая поправка в Уголовный кодекс, которая не только восстановит незаконное обогащение в качестве инструмента противодействия коррупции, но и восстановит десятки дел, которые были подорваны этим решением суда", - подчеркнула Йованович.

Напомним, 27 февраля КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

В Transparency заявили, что Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз. В организации считают, что решение Конституционного суда по отмене закона о незаконном обогащении нарушает международные обязательства Украины. А G7 и Всемирный банк призвали Киев вернуть статью о незаконном обогащении.

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Источник: korrespondent.net

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