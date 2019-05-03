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05. 03. 2019

ГПУ: Убитый ювелир не связан с делом "бриллиантовых прокуроров"

Генеральная прокуратура заявляет, что убитый во вторник, 5 марта, владелец ювелирного завода Сергей Киселев ни был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров". Об этом заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, сообщает Украинская правда.

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде. Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ относительно статуса погибшего является неправдивым", - отметил Лысенко, комментируя заявление экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

Ранее Сакваралидзе заявил, что Киселев узнал свои бриллианты в деле "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца. Также он сообщал, что дело "бриллиантовых прокуроров" является разветвленным, и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

Также стало известно, что неизвестный, который на улице Флоренции в Киеве во вторник, 5 марта, застрелил мужчину в Mercedes, находился вместе с ним в автомобиле.

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Источник: korrespondent.net

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