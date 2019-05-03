Свидетель по бриллиантам. Кого застрелили в Киеве

В Киеве произошло громкое убийство. В Днепровском районе столицы в автомобиле Mercedesрасстреляли мужчину.

Позже выяснилось, что убитый – свидетель в одном из самых громких антикоррупционных дел последних лет.

Корреспондент.net собрал информацию о загадочном нападении.

Расстрел средь бела дня

Киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома по улице Флоренции, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы.

На месте происшествия в салоне автомобиля правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший – местный житель, 1960 года рождения.

По словам очевидцев, погибшего застрелил чнловек в форме, похожей на "полицейскую". Но в полиции этот факт не подтвердили.

Свидетель по делу

Бывший заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявил, что убитый – собственник ювелирного завода Сергей Киселев, свидетель в резонансном деле так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Сакварелидзе как раз курировал расследование этого дела.

"Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найдеными при обыске у зама облпрокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота. В показании называл фамилии тогдашнего зама генпрокурора и зама министра МВД", – вспоминает Сакварелидзе.

В деле "бриллиантовых прокуроров" есть три составляющих, и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

"Есть три производства по делу "бриллиантовых прокуроров": первое и главное дело - касается взяток, второе - попытка отжима мусорного бизнеса и третья - касается заявления господина Киселева, который заявил в прокуратуре, что узнал у Корнийца свои бриллианты", - пояснил бывший зам генпрокурора.

Что за дело

Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 миллионов гривен взятки.

Следствие начали летом 2015 года после жалоб одного из предпринимателей, занимающегося добычей песка, на то, что представители прокуратуры требуют большие взятки за "крышевание бизнеса".

В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие. Из-за этого прокуроров и начали называть “бриллиантовыми”.

В октябре 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов, заявителем которого являлся как раз основатель ювелирной фирмы ООО ЮВК-Агат Сергей Киселев. Он утверждал, что опознал в алмазах прокуроров – свои. Якобы их изъяли у него в начале августа 2010 во время обысков.

Как писали тогда СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

На грани развала

Обвинительный акт в отношении уже бывшего первого замначальника следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина, и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца поступил в Голосеевский райсуд Киева еще три года назад.

Есть основания полагать, что дело разваливается. Как считает Сакварелидзе, дело "бриллиантовых прокуроров" умышленно хотят "похоронить".

"На всех этапах расследования шло большое давление на тех, кто занимался этими "бриллиантовыми прокурорами". В СМИ разгоняли информацию о том, что материалы в нем некачественные (хотя это не так). То есть, уже тогда было понятно, что историю попробуют сливать. Дальнейшие события это только подтверждают", - сказал Сакварелидзе изданию Страна.юа.

Производство, которое касается взяток застопорилось из-за проблем с главным свидетелем. Теперь и в производстве по бриллиантам главного заявителя и соответственно свидетеля не стало.

В феврале 2017 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявлял, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами". Из СБУ уволили с должности заместителя начальника Главка "К" Службы безопасности Украины Дмитрия Нескромного, который руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров".

Связано ли убийство бизнесмена Киселева с делом прокуроров, пока достоверно неизвестно.

Источник: korrespondent.net