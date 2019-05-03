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05. 03. 2019

В Сирии окружили 1500 боевиков "Исламского государства"

В ходе боев за населенный пункт Багхуз в Сирии в окружении курдов находятся около 1500 боевиков "Исламского государства". Несколько сотен джихадистов сдались в плен. Об этом заявили в сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW.
 
 
В частности, командир SDF Аднан Африк подтвердил, что в плен сдалась большая группа исламистов.
 
По данным наблюдателей, боевики являются выходцами из разных стран.
 
В общем, отмечают представители SDF, за последние дни с Багхуза и его окрестностей эвакуированы около тысячи человек. 
 
Багуз - последний бастион "Исламского государства" в восточной части Сирии. Курдские отряды возобновили здесь активные наступательные действия вечером 1 марта.
 
Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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