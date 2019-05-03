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05. 03. 2019

В НАТО заговорили о поставках Украине морских систем вооружения

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти допустил возможность поставок Украине "морских систем" вооружения в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Интерфакс Украина.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил, отвечая на вопрос о перспективах поставок летальных вооружений в Украину.

"Есть и другие системы (которые могут быть поставлены Украине – ред.) - снайперские системы и боеприпасы, и, возможно, с учетом рассмотрения ситуации в Керченском проливе, вероятно рассмотрение в будущем... вопроса с морскими системами", - сказал Скапаротти.

При этом он упомянул о поставках в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin и отметил, что украинские военные, по его мнению, сумели хорошо отработать навыки их применения.

Ранее Волкер рассказал о новых поставках оружия Украине. Он отметил, что обсуждение поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий год на эти цели было выделено $200 млн.

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Источник: korrespondent.net

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