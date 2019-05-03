Житель Керчи провалился в шахту и пробыл там четыре дня

В Керчи (аннексированный Крым) спасатели достали из каменоломен мужчину, который случайно провалился в шахту и провел там четверо суток. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, сигнал о том, что с Старокарантинских каменоломен доносятся крики о помощи, поступил утром во вторник в службу спасения от местной жительницы.

"В течение 15 минут группа обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи в одном из тоннелей каменоломни. В 12:10 пострадавший мужчина, 1972 года рождения - житель города Керчь, был эвакуирован из опасной зоны и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. После медицинского осмотра стало известно, что его здоровью ничего не угрожает", - говорится сообщении.

В то же время пострадавший рассказал, что 1 марта он пошел по тропинке в районе Аршинского кладбища, но на одном из участков неожиданно сорвался вниз и упал в Старокарантинские каменоломни. В шахту почти не проникает свет, и в ней нет сигнала мобильной связи. Мужчина безуспешно пытался выбраться из катакомб в течение четырех суток, отметили спасатели.

Ранее в Кривом Роге на шахте Юбилейная рудника Сухая Балка погибли два горняка.

Также сообщалось, что в Торецке на одной из местных шахт произошла авария, в результате чего погиб горняк. На аварийном участке работали еще семь человек. Они смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

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Источник: korrespondent.net