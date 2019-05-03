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05. 03. 2019

В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек

В Афганистане в результате наводнения погибли 59 человек. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Anadolu.

"Число погибших от наводнений в Афганистане, которые были вызваны сильными снегопадами и дождями, возросло до 59 человек", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе со стихийным бедствием страны.

Указано, что около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия. При этом уже более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

В ведомстве также добавили, что от наводнения пострадали 24 из 34 афганских провинций. Не исключено, что число погибших, вероятно, будет расти, ведь доступ в районы остается ограниченным.

Ранее в Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии в результате наводнения погибли 12 человек.

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Источник: korrespondent.net

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