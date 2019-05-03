Транзит российского газа: Украина готовит "план Б"

Украина намерена заключить новое соглашение по европейским правилам относительно транзита российского газа с 1 января 2020 года, после завершения текущего контракта. Это – "план А", заявила во вторник, 5 марта, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ.

В то же время, по словам Зеркаль, Украина хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает предупредительные меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на таких европейских условиях.

"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А" (заключение нового соглашения), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае", - отметила заместитель министра иностранных дел Украины.

Она подчеркнула, что украинская сторона в решении этих вопросов полагается на четкую позицию Европейской Комиссии, которая способствует адаптации национального законодательства Украины в энергетической сфере с правовыми нормами Европейского Союза.

"Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования (на кризис). В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы). Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки", - добавила Елена Зеркаль.

Напомним, ранее Россия назвала невыгодным транзит газа через Украину. В Москве заявили, что транзит через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.

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Источник: korrespondent.net