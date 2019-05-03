Лента RSS
Подписаться на ленту
05 марта 2019, вторник, 21:44
+5°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
05. 03. 2019

Турция возобновила ключевой пункт пропуска на границе с Сирией

Турция после пятилетнего перерыва вновь открыла ключевой пункт пропуска на юго-восточной границе с Сирией. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Hurriyet daily news.

Указано, что турецкие грузовики снова могут пересечь пограничные ворота Онджупинар в провинции Килис после предъявления соответствующих проездных документов таможенным служащим.

Известно, что через несколько часов после открытия пункта пропуска в Сирию переправились 50 грузовиков. По словам водителей, открытие перехода значительно сократило время поездки.

Отмечается также, что Турция планирует на следующей неделе открыть пограничный переход в районе сирийской провинции Африн.

Как известно, возобновленный пограничный пункт был закрыт в 2011 году, когда началась гражданская война в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США.

Перед этим Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания Трампа о выводе войск США из Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.