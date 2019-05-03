Турция возобновила ключевой пункт пропуска на границе с Сирией

Турция после пятилетнего перерыва вновь открыла ключевой пункт пропуска на юго-восточной границе с Сирией. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Hurriyet daily news.

Указано, что турецкие грузовики снова могут пересечь пограничные ворота Онджупинар в провинции Килис после предъявления соответствующих проездных документов таможенным служащим.

Известно, что через несколько часов после открытия пункта пропуска в Сирию переправились 50 грузовиков. По словам водителей, открытие перехода значительно сократило время поездки.

Отмечается также, что Турция планирует на следующей неделе открыть пограничный переход в районе сирийской провинции Африн.

Как известно, возобновленный пограничный пункт был закрыт в 2011 году, когда началась гражданская война в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США.

Перед этим Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания Трампа о выводе войск США из Сирии.

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Источник: korrespondent.net