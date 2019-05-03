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05. 03. 2019

На вокзале и аэропортах Лондона найдены взрывные устройства

Три самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник, 5 марта, в зданиях лондонского аэропорта Хитроу, аэропорта Лондон-Сити и на железнодорожной станции Ватерлоо, сообщает Sky News.

Все обнаруженные взрывные устройства были в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи". Начато расследование.

Вместе с тем, опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

#BREAKING: UK Met Police confirm three improvised explosive devices found at major travel hubs across #London: #Waterloo, #HeathrowAirport & #CityAirport pic.twitter.com/FXaYbou7qi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5 березня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в Греции возле украинского консульства нашли авиабомбу.

Также сообщалось, что в Италии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуировали семь тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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