На вокзале и аэропортах Лондона найдены взрывные устройства

Три самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник, 5 марта, в зданиях лондонского аэропорта Хитроу, аэропорта Лондон-Сити и на железнодорожной станции Ватерлоо, сообщает Sky News.

Все обнаруженные взрывные устройства были в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи". Начато расследование.

Вместе с тем, опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

#BREAKING: UK Met Police confirm three improvised explosive devices found at major travel hubs across #London: #Waterloo, #HeathrowAirport & #CityAirport pic.twitter.com/FXaYbou7qi