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05. 03. 2019

Самолеты США пятого поколения разместят в ЕC на постоянной основе

Соединенные Штаты Америки разместят самолеты пятого поколения в Европе на постоянной основе. Об этом заявил на слушаниях в сенате командующий Европейского командования Воздушных сил США, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

"ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое. Это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает наш потенциал и боеготовность. Я рассчитываю, что они будут размещены в определенном количестве на постоянной основе и в Европе", - отметил Скапарротти.

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Источник: korrespondent.net

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