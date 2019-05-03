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05. 03. 2019

В США призвали уволить Холодницкого

Посол США в Украине Мари Йованович заявила о необходимости замены руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом она сказала в своем выступлении во вторник, 5 марта, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - подчеркнула она.

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и, если вина доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", - подытожила Йованович.

Напомним, НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры главы ведомства относительно ряда уголовных производств, начатых САП.

26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь главу САП к дисциплинарной ответственности, применив взыскание в виде выговора, хотя Луценко требовал его уволить. Позже в ГПУ заявили, что дело против Холодницкого закрыто.

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Источник: korrespondent.net

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