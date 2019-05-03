Стало известно, когда суд объявит решение по отстранению Мангера

Решение Шевченковского суда Киева по ходатайству об отстранении от должности Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, объявят в среду, 6 марта, в 8.45 утра. Об этом заявил адвокат Александр Шадрин, сообщает УНН.

"В Шевченковском районном суде Киева завтра в 8:40 объявят решение об отстранении от должности председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк", - сказал Шадрин.

По словам адвоката, суд отказал стороне защиты в ходатайстве об отводе прокуроров.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде залога подозреваемому в убийстве общественной активистки Гандзюк голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру без изменений.

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Источник: korrespondent.net