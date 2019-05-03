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05. 03. 2019

Вышинского этапируют в Киев 9 марта - омбудсмен

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, 9 марта этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО", - отметила Денисова.

Она также добавила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского о незаконности его задержания.

Ранее суд продлил главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.

Напомним, Вышинского по подозрению в государственной измене задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания.

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Источник: korrespondent.net

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