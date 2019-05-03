Суд в Киеве арестовал кума Продана - САП

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста куму бывшего и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана Максиму Павицкому, подозреваемому в легализации незаконно присвоенного госимущества топ-чиновником. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"4 марта судьей Соломенского районного суда Киева избрана мера пресечения куму бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем другом-высокопоставленным чиновником", - говорится в сообщении.

При этом указано, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал для Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Максиму Павицкому сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана", - отметили в САП.

Как установили в прокуратуре, за эти средства подозреваемым "для своего товарища-чиновника было приобретено, в частности, две квартиры в новостройке ЖК Французский квартал стоимостью 6,7 млн грн, два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля, один из которых Mercedes -benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн грн и дом под Киевом".

Напомним, 15 ноября 2018 года прокуроры САП заочно сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему и. о. председателя ГФС Мирославу Продану.

В ведомстве заявили, что он подозревается в приобретении за время работы на должностях и. о. заместителя и председателя ГФС с июля 2016 по июнь 2018 годов в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено несколько объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Следствие также проверяет причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

В свою очередь Продан отвергает все предъявленные ему обвинения.

4 декабря суд отпустил Мирослава Продана на поруки народных депутатов, обязав его носить электронный браслет. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

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Источник: korrespondent.net