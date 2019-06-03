Мадуро созвал венесуэльцев на марш

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей республики выйти на массовые "антиимпериалистические" марши 9 марта. Об этом он заявил во вторник, 5 марта, выступая на мероприятии, посвященном памяти Уго Чавеса.
Отметим, ранее о проведении антиправительственных митингов 9 марта объявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
Напомним, массовые протесты против Мадуро начались 21 января.
На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства.
Ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо.
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Источник: korrespondent.net
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