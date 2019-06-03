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06. 03. 2019

Мадуро созвал венесуэльцев на марш

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей республики выйти на массовые "антиимпериалистические" марши 9 марта. Об этом он заявил во вторник, 5 марта, выступая на мероприятии, посвященном памяти Уго Чавеса.

"В субботу, 9 марта, исполняется четыре года декрету Барака Обамы, объявившего Венесуэлу угрозой для безопасности США, и 9 марта я объявил днем боливарианского антиимпериализма, и давайте выйдем на улицы 9 марта в марше против империализма, на улицы, народ!", − заявил Мадуро.

Отметим, ранее о проведении антиправительственных митингов 9 марта объявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Напомним, массовые протесты против Мадуро начались 21 января.

На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо. 

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Источник: korrespondent.net

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