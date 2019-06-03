Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 02:22
+1°C
Завтра +9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
06. 03. 2019

США пригрозили Турции санкциями из-за С-400

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил во вторник, 5 марта, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей F-35 и санкциям.
 
"Мы дали понять Турции, что у нас есть очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400", − отметил Палладино.
 
По его словам, в случае закупки ЗРК против Турции могут быть введены меры в соответствии с законом США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). 
 
"Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA", − подчеркнул представитель Госдепа.
 
Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года. 
 
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
 
В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов в качестве альтернативы российской системе.
Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на 2,5 миллиарда долларов.

Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть − за счет российского кредита. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.