США пригрозили Турции санкциями из-за С-400

"Мы дали понять Турции, что у нас есть очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400", − отметил Палладино.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил во вторник, 5 марта, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей F-35 и санкциям.

По его словам, в случае закупки ЗРК против Турции могут быть введены меры в соответствии с законом США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

"Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA", − подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года.

Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов в качестве альтернативы российской системе. Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на 2,5 миллиарда долларов.