Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 02:11
+1°C
Завтра +9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
06. 03. 2019

Блумберг отказался участвовать в выборах президент США

 
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг сообщил, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Его заявление было опубликовано на сайте агентства Bloomberg 5 марта.
 
Блумберг отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи. Миллиардер также выразил уверенность в том, что одержал бы победу, если бы его соперником был действующий американский лидер Дональд Трамп.
 
"Я знаю, что нужно для запуска выигрышной кампании, и каждый день, когда я читаю новости, я все больше разочаровываюсь из-за некомпетентности Белого дома. Я знаю, что мы как страна можем добиться большего успеха. И я верю, что я победил бы Дональда Трампа на выборах. Но я ясно осознаю, насколько трудно стать кандидатом от демократов при такой конкуренции", − подчеркнул Блумберг.
 
Он также указал, что действующий президент США является "угрозой для страны" и важно выдвинуть "демократа, который будет в сильнейшей позиции для того, чтобы победить Дональда Трампа".
 
По словам бизнесмена, он направит свои усилия на помощь стране, в частности, продолжит борьбу с загрязнением окружающей среды и изменением климата.
 
Ранее СМИ сообщили, что Блумберг намерен потратить минимум 500 миллионов долларов, чтобы не допустить избрания Трампа на второй срок.
 
Напомним, от участия в выборах также отказалась соперница Трампа в 2016 году, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.