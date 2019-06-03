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06. 03. 2019

В ООН назвали оборот черного рынка человеческих органов

 
Управление ООН по наркотикам выяснило, что незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год. Данные были озвучены 5 марта на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями в Гватемале, сообщает Prensa Latina.
 
Отмечается, что целью мероприятия, которое продлится три дня, является обмен опытом и информацией, а также выработка мер по борьбе с оборотом человеческих органов.
 
Кроме Гватемалы в конгрессе участвуют Гондурас, Сальвадор, Доминикана, Мексика, Коста-Рика.
 
Как подчеркивает издание, Гватемала по своему географическому и экономическому положению является привлекательной для международных преступных сетей, которые занимаются торговлей людьми.
 
Названо количество жертв торговли людьми в Украине
 
Ранее сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" выпустила фетву, которая позволяет извлекать органы у пленных.

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Источник: korrespondent.net

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