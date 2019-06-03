США готовы ужесточить санкции против КНДР − Болтон

Вашингтон ужесточит режим санкций в отношении КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение. Об этом 5 марта в интервью Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
По его словам, если КНДР не согласится на денуклеаризацию, то "послабления от сокрушающих экономику санкций" не будут реализованы.
"На самом деле эти санкции будут поступательно ужесточаться", − предупредил Болтон и добавил, что президент США "совершенно недвусмысленно говорил о подобных последствиях".
Также администрация Трампа рассчитывает на активное посредничество Китая в вопросе убеждения Северной Кореи отказаться от ядерных вооружений.
Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.
По итогам встрчи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.
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Источник: korrespondent.net
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