Гульнару Каримову отправили в колонию

Отмечается, что в ходе отбывания наказания Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства (самовольно покидала квартиру, неоднократно пользовалась интернетом и препятствовала возмещению государству нанесенного ею ущерба).

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, которая до сих пор находилась под домашним арестом, будет переведена в колонию общего режима. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам принял решение перевести Каримову в колонию общего режима для отбывания оставшегося срока наказания.

Напомним, в октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег, в период с 2001 по 2013 год.

В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование ряда других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями на общую сумму около двух миллиардов долларов.