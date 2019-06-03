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06. 03. 2019

В США умер один из создателей карманного калькулятора

 
В США на 87-м году жизни умер один из создателей электронного карманного калькулятора Джерри Мэрриман. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на падчерицу изобретателя Ким Икович.
 
Отмечается, что причиной смерти Мэрримана стала острая сердечная и почечная недостаточность. Ранее он был доставлен в одну из клиник Далласа из-за осложнений после установки кардиостимулятора и умер 27 февраля. 
 
В 1965 году Мэрриман в составе команды из трех изобретателей − будущего нобелевского лауреата Джека Килби и Джеймса ван Тассела − начал разработку электронного калькулятора, который, по задумке разработчиков, "не должен был превышать размеров книги".
 
В 1967 году они завершили работу и подали заявку на получение патента. Вычислительная машина могла выполнять четыре задачи, а именно сложение, вычитание, умножение и деление, и весила около 1,3 кг.
 
С 1963 года и до выхода на пенсию в 1994 году Мэрримэн работал в компании Texas Instruments, при содействии которой и был выпущен первый карманный калькулятор.
 
В США умер известный инвестор Джон Богл
 
Напомним, в январе скончался изобретатель китайской водородной бомбы Юй Минь.

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Источник: korrespondent.net

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