Северная Корея начала восстановительные работы на стартовой площадке для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни). Об этом сообщил портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.
Демонтировать объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав Северной Кореи и США в прошлом году.
По данным специалистов портала, снимки объекта свидетельствуют о том, что восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.
Отмечается, что на стартовой площадке возводится новый объект, видны два подъемных крана, возведены стены и крыша.
В районе полигона для испытания ракетных двигателей также видны два крана и строительные материалы.
Cмотрите фотогалерею: КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ − СМИ
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net