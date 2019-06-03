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06. 03. 2019

КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ − СМИ

 
Северная Корея начала восстановительные работы на стартовой площадке для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни). Об этом сообщил портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.
 
Демонтировать объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав Северной Кореи и США в прошлом году.
 
По данным специалистов портала, снимки объекта свидетельствуют о том, что восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.​
 
Отмечается, что на стартовой площадке возводится новый объект, видны два подъемных крана, возведены стены и крыша.
 
В районе полигона для испытания ракетных двигателей также видны два крана и строительные материалы.
 

Cмотрите фотогалерею: КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ − СМИ

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Источник: korrespondent.net

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