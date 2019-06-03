Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 08:28
+1°C
Завтра +8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
06. 03. 2019

Итоги 05.03: Союз Беларуси с РФ и убийство ювелира

В Киеве убили бизнесмена, связанного с делом "бриллиантовых прокуроров"

В Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева, которого связывают с делом так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Мужчину застрелили в машине на улице Флоренции.

Экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе назвал бизнесмена главным свидетелем в резонансном деле.

Корреспондент.net собрал информацию о нападении.

Президент утвердил Концепцию борьбы с терроризмом

Президент Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

НКРЭКУ объявила о проверке облгазов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает масштабную проверку 20 облгазов в 15 областях.

Действия регулятора касаются исполнения решения НКРЭКУ относительно запрета операторам ГРС осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. 

Лукашенко назвал условия союза Беларуси с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Он подчеркнул, что главный принцип союза − равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

Корреспондент.net разбирался, что стоит за идеей Союзного государства России и Беларуси.

США продлили санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия американских санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году. 

Документ продолжает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.