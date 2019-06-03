Итоги 05.03: Союз Беларуси с РФ и убийство ювелира

В Киеве убили бизнесмена, связанного с делом "бриллиантовых прокуроров"
В Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева, которого связывают с делом так называемых "бриллиантовых прокуроров".
Мужчину застрелили в машине на улице Флоренции.
Экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе назвал бизнесмена главным свидетелем в резонансном деле.
Корреспондент.net собрал информацию о нападении.
Президент утвердил Концепцию борьбы с терроризмом
Президент Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
НКРЭКУ объявила о проверке облгазов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает масштабную проверку 20 облгазов в 15 областях.
Действия регулятора касаются исполнения решения НКРЭКУ относительно запрета операторам ГРС осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.
Лукашенко назвал условия союза Беларуси с РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Он подчеркнул, что главный принцип союза − равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".
Корреспондент.net разбирался, что стоит за идеей Союзного государства России и Беларуси.
США продлили санкции против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия американских санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году.
Документ продолжает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы.
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Источник: korrespondent.net
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