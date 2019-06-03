Порыв ветра опасно накренил круизный лайнер на Багамах, есть пострадавшие

Восемь человек пострадали на борту большого круизного лайнера Norwegian Escape, когда внезапный сильный порыв ветра вызвал опасный наклон корабля. Об этом накануне сообщило АВС News.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Багамских островов около полуночи 3 марта.

Как сообщил оператор судна, норвежская компания Cruise Line, корабль столкнулся с погодой "в виде внезапного, сильного порыва ветра, оцененного в 100 узлов (более 50 метров в секунду – ред.), что привело к крену судна на левую сторону".

По словам очевидцев, опасный крен продолжался 5-10 минут, после чего судно выровнялось.

Восемь пассажиров пострадали и были доставлены в больницы во Флориде.

Ранее в Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту столицы страны Буэнос-Айресе. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщалось, что на круизном лайнере в Карибском море почти 300 человек заразились кишечной инфекцией.

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Источник: korrespondent.net