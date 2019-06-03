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06. 03. 2019

В Ровенской области на ходу загорелся поезд

В Ровенской области во вторник, 5 марта, во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар произошел в 16:40 вблизи села Немовичи. Огонь охватил машинное отделение поезда.

Всех пассажиров немедленно эвакуировали.

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области на ходу загорелся поезд

Ранее в Ивано-Франковской области загорелся грузовой поезд.

Также сообщалось, что в Донецкой области загорелся тепловоз с углем и серной кислотой. Пожар возник в кабине машиниста.

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Источник: korrespondent.net

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