В Ровенской области во вторник, 5 марта, во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар произошел в 16:40 вблизи села Немовичи. Огонь охватил машинное отделение поезда.

Всех пассажиров немедленно эвакуировали.

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области на ходу загорелся поезд

Ранее в Ивано-Франковской области загорелся грузовой поезд.

Также сообщалось, что в Донецкой области загорелся тепловоз с углем и серной кислотой. Пожар возник в кабине машиниста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net