В Ровенской области во вторник, 5 марта, во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Пожар произошел в 16:40 вблизи села Немовичи. Огонь охватил машинное отделение поезда.
Всех пассажиров немедленно эвакуировали.
Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области на ходу загорелся поезд
Ранее в Ивано-Франковской области загорелся грузовой поезд.
Также сообщалось, что в Донецкой области загорелся тепловоз с углем и серной кислотой. Пожар возник в кабине машиниста.
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Источник: korrespondent.net
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