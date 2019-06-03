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06. 03. 2019

В Боливии прошел традиционный карнавал

В Боливии с 28 февраля по 5 марта прошел карнавал La Diablada. Об этом сообщает CGTN.

Во время карнавала 50 групп танцоров в костюмах ангелов и демонов воздавали почести патрону города Оруро. Эта традиция уходит корнями в индейское прошлое страны.

Сейчас праздник сочетает в себе традиционные верования и католические обычаи. 

Праздник в Оруро числится в списке наследия ЮНЕСКО.

Cмотрите фотогалерею: В Боливии прошел традиционный карнавал

Ранее сообщалось о карнавале в Рио-де-Жанейро.

На карнавале в Рио-де-Жанейро опробуют систему распознавания лиц

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Источник: korrespondent.net

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