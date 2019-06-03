На Львовщине пожар уничтожил склад и сотни тонн рапса

В городе Каменка-Бугская Львовской области произошел крупный пожар на территории комбикормового завода. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 6 марта.
Отмечается, что огонь вспыхнул около 22:00 вторника в отдельно стоящем одноэтажном здании зерносклада. К тушению пожара привлекли 58 человек и 12 единиц техники.
Пожар удалось потушить уже после полуночи. Огнем была уничтожена крыша склада на площади 1800 кв. м и 500 тонн семян рапса.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее в Киеве произошел крупный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров.
А в Харькове неизвестные подожгли два цеха фирмы по производству и продаже комплектующих для обуви и кожгалантереи на проспекте Гагарина. Тогда огонь распространился на 400 квадратов.
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Источник: korrespondent.net
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