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06. 03. 2019

На Львовщине пожар уничтожил склад и сотни тонн рапса

В городе Каменка-Бугская Львовской области произошел крупный пожар на территории комбикормового завода. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 6 марта.

Отмечается, что огонь вспыхнул около 22:00 вторника в отдельно стоящем одноэтажном здании зерносклада. К тушению пожара привлекли 58 человек и 12 единиц техники.

Пожар удалось потушить уже после полуночи. Огнем была уничтожена крыша склада на площади 1800 кв. м и 500 тонн семян рапса.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве произошел крупный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров.

А в Харькове неизвестные подожгли два цеха фирмы по производству и продаже комплектующих для обуви и кожгалантереи на проспекте Гагарина. Тогда огонь распространился на 400 квадратов.

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Источник: korrespondent.net

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