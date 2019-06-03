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06. 03. 2019

В Сирии сдались в плен 500 боевиков "Исламского государства"

Около 500 боевиков террористической организации "Исламское государство" сдались подразделениям Демократических сил Сирии (SDF), среди которых преобладают курды. Об этом накануне сообщило CNN.

Отмечается, что боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багхуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.

Всего из деревни, которую называют последним анклавом ИГИЛ в Сирии, 3,5 тысячи человек.

В понедельник, 4 марта, сообщалось, что около 150 боевиков ИГИЛ сложили оружие в деревне Багхуз.

Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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