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06. 03. 2019

В Днепропетровской области горит завод

В Днепропетровской области горит завод по производству пластмассовых изделий, расположенный в селе Камянка. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ГСЧС.

Отмечается, что огонь разгорелся внутри металлического ангара.

В данный момент продолжается ликвидация возгорания. Общая площадь пожара - 300 квадратных метров. 

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области горит завод

Напомним, 6 марта во Львовской области произошел крупный пожар на территории комбикормового завода. Огнем уничтожена крыша склада и 500 тонн семян рапса.

Также ранее в Киеве произошел крупный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров.

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Источник: korrespondent.net

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