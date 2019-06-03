В Днепропетровской области горит завод по производству пластмассовых изделий, расположенный в селе Камянка. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ГСЧС.

Отмечается, что огонь разгорелся внутри металлического ангара.

В данный момент продолжается ликвидация возгорания. Общая площадь пожара - 300 квадратных метров.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области горит завод

Напомним, 6 марта во Львовской области произошел крупный пожар на территории комбикормового завода. Огнем уничтожена крыша склада и 500 тонн семян рапса.

Также ранее в Киеве произошел крупный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net