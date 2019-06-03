Экс-глава "ЦИК ДНР" сдался Украине - нардеп

Бывший глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал "референдум" 11 мая 2014 года, сбежал на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщила в Facebook нардеп от Самопомочи Наталья Веселова.

По ее словам, Лягин после критики руководства "ДНР" попал "на подвал".

"Получив свободу, он сбежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем", - утверждает нардеп.

Официального подтверждения информации Веселовой нет.

Ранее стало известно, что на сторону Украины перешла командир женского танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк.

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Источник: korrespondent.net