Трамп решил оставить войска в Сирии - СМИ

Президент США Дональд Трамп написал в письме Конгрессу, что теперь "на 100% согласен" сохранить военное присутствие в Сирии, сообщает NBC news.

"Через два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, теперь он на 100% согласен с сохранением военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, 22 февраля двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу письмо, аплодируя его решению сохранить небольшую группу армии США в Сирии.

"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", - написала группа, добавляя, что сила, "которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходимая для обеспечения стабильности и предотвращения возвращению ИГ".

В копии письма, которую получила NBC, президент выделил пункт о цели США в Сирии, в котором говорилось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были утрачены, чтобы ИГИЛ никогда не вернулось, что Иран не поощряется, и мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве в американских интересах ".

"Я согласен на 100%. Работа проводится", - говорится в письме за подписью Трампа.

Напомним, Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 14 января он объявил о начале вывода войск из Сирии.

В феврале стало известно, что в Сирии останутся 200 американских военных, а позже эта цифра выросла до 400.

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Источник: korrespondent.net