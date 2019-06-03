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06. 03. 2019

Трамп решил оставить войска в Сирии - СМИ

Президент США Дональд Трамп написал в письме Конгрессу, что теперь "на 100% согласен" сохранить военное присутствие в Сирии, сообщает NBC news.
 
 
"Через два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, теперь он на 100% согласен с сохранением военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении.
 
Как отмечает издание, 22 февраля двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу письмо, аплодируя его решению сохранить небольшую группу армии США в Сирии.
 
"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", - написала группа, добавляя, что сила, "которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходимая для обеспечения стабильности и предотвращения возвращению ИГ".
 
В копии письма, которую получила NBC, президент выделил пункт о цели США в Сирии, в котором говорилось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были утрачены, чтобы ИГИЛ никогда не вернулось, что Иран не поощряется, и мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве в американских интересах ".
 
"Я согласен на 100%. Работа проводится", - говорится в письме за подписью Трампа.
 
Напомним, Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 14 января он объявил о начале вывода войск из Сирии.
 
В феврале стало известно, что в Сирии останутся 200 американских военных, а позже эта цифра выросла до 400.
 

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Источник: korrespondent.net

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