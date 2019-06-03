Сотрудница Укрпочты сдала в ломбард компьютеры на миллион

В Закарпатской области сотрудница Укрпочты сдала в ломбарды компьютерную технику компании на общую сумму более миллиона гривен. Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции ПАО Укрпочта по обвинению в растрате более 1 млн гривен имущества", – говорится сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды компьютерное оборудование. Всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до восьми лет.

Ранее в Черновицкой области сотрудница Укрпочты присвоила марки и конверты на 100 тысяч гривен.

А в Чернигове сотрудница Укрпочты полгода воровала деньги за коммуналку. Она провела более 50 финансовых махинаций на общую сумму более 120 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net