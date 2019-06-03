Завершен конкурс на должности судей Антикорсуда

Определены 27 победителей конкурса, которые станут судьями Антикоррупционного суда. О результатах конкурса в среду, 6 марта, рассказал заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка, сообщают Українськi Новини.

Он зачитал итоговый список с баллами за конкурс 52 кандидатов в судьи. Первые по списку 27 претендентов являются победителями конкурса в Антикоррупционный суд.

Наибольшее количество баллов набрали судья Печенежского районного суда Харьковской области Елена Танасевич (792 балла), судья Шаргородского райсуда Винницкой области Игорь Строгий (782 балла), судья Тростянецкого райсуда Сумской области Виктор Маслов (779 баллов), глава Гребинковского райсуда Полтавской области Леся Федорак (769 баллов) и судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области Оксана Олийнык (768 баллов).

Также в верхней части рейтинга победителей находятся адвокаты Ярослав Шкодин, Виктор Ногачевський, Виталий Дубас.

Кроме того, ВККС огласила список победителей конкурса в апелляционную палату Антикоррупционного суда.

В этом рейтинге наибольшее количество баллов набрали адвокат Николай Глотов (781 балл), адвокат Виктор Панкулич (742 балла) сотрудник кафедры права Черновицкого национального университета Сергей Боднар (780 баллов) и судья Днепропетровского окружного админсуда Валерия Чорная (764 балла).

Окончательный список победителей на 27 вакансий судей Антикоррупционного суда и 12 вакансий судей апелляционной палаты будет оглашен комиссией 7 марта.

Напомним, конкурс в Антикоррупционный суд стартовал 12 ноября. В нем приняли участие 240 человек.

В конце января общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей завершили отбор кандидатов в Антикоррупционный суд.

Ранее сообщалось, что Антикорсуд временно возглавил скандальный экс-прокурор Алексей Жуков.

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Источник: korrespondent.net