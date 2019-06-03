Дело Януковича вернули в суд из-за ошибок в приговоре

Киевский апелляционный суд вернул материалы дела бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора. Об этом говорится в информации на сайте суда.

Указано, что 5 марта коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.

Дело возвращено в Оболонский суд для рассмотрения им заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора.

Как сообщалось, защита Януковича подала пять апелляций на приговор экс-президента к 13 годам тюрьмы. Об этом говорится в информации на сайте суда.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по статьям государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны, но оправдан по статье посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.

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Источник: korrespondent.net